Минтранс рассмотрел возможность строительства метро в Донецке
При необходимости Министерство транспорта готово построить метрополитен в Донецке. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт в ходе форума «Знание. Первые».
Он добавил, что проект рассмотрят после окончательного восстановления Луганской (ЛНР) и Донецкой Народных Республик (ДНР). Министр отметил, что такие решения принимают для городов, в которых население превышает миллион человек. Он подчеркнул, что это самый эффективный транспорт для мегаполисов.
В Донецке планировали построить метро с 1990-х годов. Строительство осложнялось большим количеством глубоких шахт в округе и было остановлено в 2011 году. Проект метрополитена входит в план восстановления города, который был представлен в феврале 2025 года.
Ранее министр транспорта ДНР Владимир Тужилин заявил, что строительство метрополитена в Донецке начнется после окончания боевых действий, передают РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru