Минтранс рассмотрел возможность строительства метро в Донецке

Он добавил, что проект рассмотрят после окончательного восстановления Луганской (ЛНР) и Донецкой Народных Республик (ДНР). Министр отметил, что такие решения принимают для городов, в которых население превышает миллион человек. Он подчеркнул, что это самый эффективный транспорт для мегаполисов.

В Донецке планировали построить метро с 1990-х годов. Строительство осложнялось большим количеством глубоких шахт в округе и было остановлено в 2011 году. Проект метрополитена входит в план восстановления города, который был представлен в феврале 2025 года.

Ранее министр транспорта ДНР Владимир Тужилин заявил, что строительство метрополитена в Донецке начнется после окончания боевых действий, передают РИА Новости.

