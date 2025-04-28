СМИ: Во время экскурсии в Дагестане перевернулась лодка с восемью туристами

В Сулакском каньоне (Дагестан) перевернулась лодка, в которой находились восемь туристов, погибла как минимум одна девушка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В Магаданской области нашли погибших под лавиной туристов

Уточняется, что лодка опрокинулась на большой скорости при выполнении поворота. Все ее пассажиры оказались в ледяной воде. Одна девушка утонула, четверо туристов получили царапины и ушибы.

На место происшествия прибыли спасатели.

Ранее спасатели обнаружили под снегом тела четырех туристов, погибших во время схода лавины в Магаданской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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