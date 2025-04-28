Силуанов рассказал, какие книги почитать о финансах
Желающим почитать книги о финансах следует вспомнить о русской классике. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По его словам, это «Ревизор» и «Мёртвые души» Николая Гоголя, а также «Вишневый сад» Антона Чехова.
«Вы там много найдете о финансах, хорошей и полезной информации», — указал он.
Министр добавил, что у него «не всегда есть время читать книги о финансах, так как на работе это постоянно финансовая информация».
Ранее сервис «Литрес» провёл исследование и выяснил, что жители Карелии чаще остальных в РФ приобретают юмористические книги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru