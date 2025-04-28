Силуанов рассказал, какие книги почитать о финансах

По его словам, это «Ревизор» и «Мёртвые души» Николая Гоголя, а также «Вишневый сад» Антона Чехова.

«Вы там много найдете о финансах, хорошей и полезной информации», — указал он.

Министр добавил, что у него «не всегда есть время читать книги о финансах, так как на работе это постоянно финансовая информация».

Ранее сервис «Литрес» провёл исследование и выяснил, что жители Карелии чаще остальных в РФ приобретают юмористические книги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

