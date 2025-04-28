В Литве одобрили поправки о лишении россиян ВНЖ за поездки в Россию
Литовский лидер Гитанас Науседа подписал закон о лишении вида на жительство за поездки на родину россиян. Об этом сообщил официальный сайт Сейма Литвы.
В законе при этом предусмотрены исключения — безнаказанно можно будет уехать по обстоятельствам, не зависящим от воли человека (например, в случае смерти близкого родственника(. Также закон не коснется поездок бригад и экипажей международных пассажирских и грузовых перевозок.
Закон будет действовать на протяжении года, начиная с 3 мая 2025 года. Его цель, по словам авторов, — поддержка Украины.
Ранее Науседа призвал пересмотреть постулат христианства о непротивлении злу насилием. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru