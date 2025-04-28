В Литве одобрили поправки о лишении россиян ВНЖ за поездки в Россию

Литовский лидер Гитанас Науседа подписал закон о лишении вида на жительство за поездки на родину россиян. Об этом сообщил официальный сайт Сейма Литвы.

Науседа призвал провести «ревизию христианских ценностей»

В законе при этом предусмотрены исключения — безнаказанно можно будет уехать по обстоятельствам, не зависящим от воли человека (например, в случае смерти близкого родственника(. Также закон не коснется поездок бригад и экипажей международных пассажирских и грузовых перевозок.

Закон будет действовать на протяжении года, начиная с 3 мая 2025 года. Его цель, по словам авторов, — поддержка Украины.

Ранее Науседа призвал пересмотреть постулат христианства о непротивлении злу насилием. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт президента Украины
ТЕГИ:УкраинаПолитикаРоссияРоссиянеЗаконЛитва

Горячие новости

Все новости

партнеры