В Литве одобрили поправки о лишении россиян ВНЖ за поездки в Россию

В законе при этом предусмотрены исключения — безнаказанно можно будет уехать по обстоятельствам, не зависящим от воли человека (например, в случае смерти близкого родственника(. Также закон не коснется поездок бригад и экипажей международных пассажирских и грузовых перевозок.

Закон будет действовать на протяжении года, начиная с 3 мая 2025 года. Его цель, по словам авторов, — поддержка Украины.

Ранее Науседа призвал пересмотреть постулат христианства о непротивлении злу насилием. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

