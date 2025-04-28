Пять человек спасли из пожара в многоэтажке на улице Мусы Джалиля в Забликове

Пять человек спасли из пожара в многоэтажке на улице Мусы Джалиля в столичном районе Забликово, сообщили в МЧС Москвы.

МЧС: Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован

Сгореть успели балконы как минимум на четырех этажах.

Сейчас пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров.

Ранее сильный пожар полыхал на площади 500 квадратных метров в Перми, напоминает «Свободная пресса».

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