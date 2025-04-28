Джо Кокер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла в 2025 году

Группы The White Stripes, OutKast, Bad Company и Salt-N-Pepa стали новыми членами Зала славы рок-н-ролла. Как сообщает New Musical Express (NME), церемония включения номинантов 2025 года состоится 8 ноября.

СМИ: Oasis и Мэрайя Кэри вошли в список номинантов Зала славы рок-н-ролла

Также в Зал войдут певица Синди Лопер, соул-продюсер Том Белл, британский клавишник Ники Хопкинс, американская бас-гитаристка Кэрол Кей и основатель лейбла DreamWorks Records Ленни Уоронкер.

Кроме того, посмертно членами Зала стали Джо Кокер, Чабби Чекер, Уоррен Зивон и фронтмен Soundgarden Крис Корнелл.

Ранее стало известно, что россиянка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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