Суд приговорил к лишению свободы восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Осужденных признали виновными по статьям «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и «Участие в массовых беспорядках». Кроме того, суд счел доказанной вину одного из злоумышленников в применении насилия в отношении представителя власти.

Судом установлено, что причиной беспорядков стала религиозная и национальная ненависть к гражданам Израиля. Злоумышленники учинили погромы 30 октября 2023 года, когда в аэропорт прибыл рейс из Израиля. В результате инцидента пострадали 23 правоохранителя, а аэропорту был нанесен ущерб на 23 млн рублей.

Ранее приговоры были вынесены в отношении 84 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

