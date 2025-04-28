Суд приговорил к лишению свободы восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Грачевский районный суд Ставропольского края приговорил восьмерых участников произошедших осенью 2023 года массовых беспорядков в аэропорту «Уйташ» (Махачкала) к лишению свободы на срок от восьми до десяти лет. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Осужденных признали виновными по статьям «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и «Участие в массовых беспорядках». Кроме того, суд счел доказанной вину одного из злоумышленников в применении насилия в отношении представителя власти.
Судом установлено, что причиной беспорядков стала религиозная и национальная ненависть к гражданам Израиля. Злоумышленники учинили погромы 30 октября 2023 года, когда в аэропорт прибыл рейс из Израиля. В результате инцидента пострадали 23 правоохранителя, а аэропорту был нанесен ущерб на 23 млн рублей.
Ранее приговоры были вынесены в отношении 84 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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