Рогов: План приазовского наступления ВСУ разработан в США и Британии

Он отметил, что в плане наступления главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря. По словам Рогова, перед началом наступления ВСУ будут наносить удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре.

Ранее Владимир Рогов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что ВСУ начнут наступление массированными ударами по штабам из управляемых снарядов высокой точности. Затем, указывал он, они планируют нарушить логистические цепочки.

