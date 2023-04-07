Рогов: План приазовского наступления ВСУ разработан в США и Британии

План приазовского наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработан в Соединенных Штатах и Великобритании, украинские военачальники лишь пешки в их игре. Такое заявление сделал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что в плане наступления главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря. По словам Рогова, перед началом наступления ВСУ будут наносить удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре.

Ранее Владимир Рогов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что ВСУ начнут наступление массированными ударами по штабам из управляемых снарядов высокой точности. Затем, указывал он, они планируют нарушить логистические цепочки.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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