Комитет Госдумы одобрил повышение госпошлин для автовладельцев
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил и рекомендовал принять в первом чтении подготовленный кабмином законопроект о повышении госпошлин для автовладельцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, госпошлины предлагается увеличить минимум в полтора раза. В частности, за выдачу паспорта транспортного средства (ПТС) - с 800 до 1 200 рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) - до 1 500 рублей на бумаге и до 4 500 рублей на пластике.
За получение водительских прав старого образца предлагается брать с граждан 4 000 рублей, а за документ нового поколения - 6 000 рублей. Госошлину за международное водительского удостоверения планируется повысить с 1 600 рублей до 3 200 рублей.
Также в законопроекте идёт речь о госпшлинах за выдачу госзнаков «Транзит», за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили и мотоциклы, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию ТС и другие документы.
Внести документ на рассмотрение Госдумы планируется 15 июля. В случае принятия новые госпишлины начнут действовать с сентября 2025 года.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ведомство планирует увеличить ставку утилизационного сбора для автомобилей с двигателем мощностью 160 лошадиных сил и более, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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