Международная федерация водных видов спорта устроила провокацию и захотела запретить россиянам любить свою страну, рассказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН.

Российским спортсменам запретили публиковать фото с флагом во время чемпионата мира по водным видам спорта. Россияне принимают в них участие в нейтральном статусе, но Международная федерации водных видов спорта официально запретила ни до, ни во время, ни после чемпионата любые упоминания России в социальных сетях на личных страницах. Под запрет попали даже эмодзи и смайлики с флагом РФ. Депутат назвал такой запрет необоснованным.