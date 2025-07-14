В Госдуме возмутились запретом для спортсменов выкладывать фото с флагом РФ
Никто не может выдвигать требования по тому, что спортсмены публикуют в социальных сетях, заявил НСН Дмитрий Свищев.
Международная федерация водных видов спорта устроила провокацию и захотела запретить россиянам любить свою страну, рассказал член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН.
Российским спортсменам запретили публиковать фото с флагом во время чемпионата мира по водным видам спорта. Россияне принимают в них участие в нейтральном статусе, но Международная федерации водных видов спорта официально запретила ни до, ни во время, ни после чемпионата любые упоминания России в социальных сетях на личных страницах. Под запрет попали даже эмодзи и смайлики с флагом РФ. Депутат назвал такой запрет необоснованным.
«Это ненормально, международная федерация должна заниматься пропагандой спорта, а не сыском или цензурой. Это не приведет к добру точно. Это некая провокация, в ответ на которую наша федерация должна занять активную позицию по отстаиванию интересов наших спортсменов, нашей страны. Ребят надо дистанцировать от всевозможных контактов с журналистами, в том числе и в соцсетях. Им нужна концентрация на соревнованиях. Любое их действие могут расценить двояко, поэтому необходимо вести переговоры со стороны федерации. Нужно разговаривать, нужно спрашивать, почему вообще есть такие рекомендации. Нейтральный статус не говорит, что тебе недопустимы какие-либо действия, речь только про экипировку и аббревиатуры на спортивной форме, через которую нельзя показывать принадлежность к своей стране. Никому не запрещено любить Родину, свою семью и занимать определенную гражданскую позицию», — заключил он.
Ранее экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко заявил в разговоре с НСН, что говорить о возвращении российских футбольных команд на международные турниры пока преждевременно.
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