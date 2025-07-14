Названы самые угоняемые в России модели автомобилей

Самыми угоняемыми в России моделями автомобилей за последние 12 месяцев стали BMW X6 M, Infiniti QX80 и Genesis GV80. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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Издание ссылается на результаты исследования компании «Ренессанс Страхование», согласно которым по доле похищенных автомобилей в общем числе застрахованных в этот антирейтинг попали BMW 7-й Серии и Range Rover.

Вице-президент компании Сергей Демидов добавил, что в ТОП-8 самых угоняемых моделей вошли Hyundai Palisade, BMW X1 и Toyota Land Cruiser.

Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил «Радиоточке НСН», что угонять автомобили стали чаще из-за дефицита запчастей.

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