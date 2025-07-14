Названы самые угоняемые в России модели автомобилей

Издание ссылается на результаты исследования компании «Ренессанс Страхование», согласно которым по доле похищенных автомобилей в общем числе застрахованных в этот антирейтинг попали BMW 7-й Серии и Range Rover.

Вице-президент компании Сергей Демидов добавил, что в ТОП-8 самых угоняемых моделей вошли Hyundai Palisade, BMW X1 и Toyota Land Cruiser.

Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил «Радиоточке НСН», что угонять автомобили стали чаще из-за дефицита запчастей.

