Акунин заочно получил 14 лет колонии по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые четыре года из срока - в тюрьме. Исчисление начнётся с момента задержания писателя при пересечении границы РФ или экстрадиции.

Также суд назначил Акунину штраф в размере 400 тысяч рублей и на четыре года запретил ему администрировать интернет-сайты.

Отмечается, что приговор в силу ещё не вступил. Защита писателя намерена его обжаловать.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочно судить находящихся за рубежом лиц, например, релокантов, совершивших преступления против безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

