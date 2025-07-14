Акунин заочно получил 14 лет колонии по делу об оправдании терроризма
Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был заочно признан виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые четыре года из срока - в тюрьме. Исчисление начнётся с момента задержания писателя при пересечении границы РФ или экстрадиции.
Также суд назначил Акунину штраф в размере 400 тысяч рублей и на четыре года запретил ему администрировать интернет-сайты.
Отмечается, что приговор в силу ещё не вступил. Защита писателя намерена его обжаловать.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочно судить находящихся за рубежом лиц, например, релокантов, совершивших преступления против безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru