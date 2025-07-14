Следком возбудил уголовное дело после после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае

Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.

В сообщении говорится, что проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Пропавший в Хабаровском крае Ми-8 летел из Охотска в Магадан после ремонта. В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что сигналов аварийных радиомаяков в ходе поисков пропавшего вертолёта не зафиксировано, сообщает RT.

