Следком возбудил уголовное дело после после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае
Уголовное дело возбуждено по факту пропажи в Хабаровском крае вертолёта Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.
В сообщении говорится, что проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Пропавший в Хабаровском крае Ми-8 летел из Охотска в Магадан после ремонта. В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что сигналов аварийных радиомаяков в ходе поисков пропавшего вертолёта не зафиксировано, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru