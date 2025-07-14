Как наши фильмы «Голливуд» одолели: Кинотеатры пожаловались на зрителей и блокбастеры
Кинотеатры готовы предложить механизм, который позволил бы равномерно распределить кассовые фильмы по году, рассказал НСН Алексей Воронков.
Качество российских фильмов сегодня сопоставимо с голливудским кино, альтернативный («теневой») прокат показывает скромные результаты, однако кинотеатрам по-прежнему не хватает крупных релизов, особенно в летний период, рассказал в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Количество зрителей российских фильмов за три года выросло на 143%, рассказала ранее статс-секретарь - заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. В свою очередь вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила, что в 2024 году в прокат вышло 214 российских фильмов, 84 из них созданы при поддержке Минкультуры РФ и Фонда Кино. При этом кассовые сборы отечественных фильмов составили более 36 миллиардов рублей, а количество зрителей - почти 100 миллионов человек.
Как подчеркнул Воронков, хотя сборы кинотеатров можно сопоставить с показателями 2019 года, общая посещаемость пока оставляет желать лучшего.
- О чем говорит рост числа зрителей отечественного кино на 143%?
- Раньше 60-70% зрителей ходили на голливудские фильмы. Голливудское кино закончилось, люди стали ходить на российское. Вопрос в том, выбирают ли они кино, потому что оно – российское, или потому, что освободилось 60% эфира, и стали показывать наше кино. Сам показатель 143% - хороший, но параллельно важно смотреть и на другое. Общая посещаемость в 2019 году была 220 миллионов. Посещаемость 2024 года – 127 миллионов человек, что практически в два раза меньше. Если российское кино когда-то занимало 40%, это порядка 80 миллионов зрителей, а теперь у нас 100-110 миллионов, это, конечно, рост. Но общая посещаемость на сегодняшний день остается на очень слабом уровне, лучше 2020 года, даже лучше 2023 года на 1%. Однако это 127 миллионов посещаемости. Увеличение сборов, теперь сопоставимых с показателем 2019 года, произошло только из-за вынужденного роста цен на билеты в кинотеатрах.
Возможно, надо по-другому оценивать продюсеров при выдаче субсидий. Например, по их предыдущим предложениям и заслугам. Возможно, механизм надо привести к тому, что если ты снял фильм, а он не собрал в прокате, то должен вернуть субсидию. Нужно, чтобы продюсер рисковал, чтобы ему было интересно собрать кассу в кинотеатрах, привлечь зрителя, а не просто заработать на этапе съемки.
- Достаточно ли для кинотеатров 214 российских фильмов? Сколько необходимо в идеале?
- Поток кинотеатров делают большие кассовые фильмы, подобные «Холопу», «Пророку», «Мастеру и Маргарите», «Бременским музыкантам» и так далее. На сегодняшний день крупные российские картины однозначно стали собирать больше и стали качественнее. Они уже конкурируют по посещаемости с доковидными голливудскими форматами, на который мы всегда смотрели прежде. Сегодня маховиком для привлечения зрителя в кинотеатры являются российские фильмы, но проблема в том, что у нас рваный поход в кино. С осени по весну у кинотеатров есть фильмы, а на летний период выход российских фильмов заканчивается. Зритель понимает, что летом особо в кино смотреть нечего, поэтому у нас происходят трехмесячные разрывы.
В августе этого года не заявлено ни одной российской премьеры, которая была бы способна собрать 100 миллионов рублей. Фильмов действительно снимается много. Однако все, что можно смотреть на экране телефона, нельзя смотреть в кинотеатрах, потому что это абсолютно другая картинка. Кинотеатры ждут именно большого кино, пусть его будет немного. Дойти до двух миллиардников в месяц – минимальный план, к которому надо прийти.
- Что поможет исправить летнюю просадку в прокате?
- Министерство культуры делает свою работу, они вливают колоссальное количество денег в создание российского контента, за что им спасибо. Они пытаются стимулировать поход в кинотеатры. Также запустили и отточили работу программы «Пушкинская карта». Мы со своей стороны уже три года озвучиваем идею - если фильм выходит при государственной поддержке, то он должен выходить в летний период. Обычный продюсер, который снимает фильм за свои деньги, не особо хочет прокатывать кино летом. Кажется, сейчас Министерство культуры пытается наложить некие рамки, чтобы третьи фильмы франшиз, которые снимаются при государственной поддержке, выходили только летом. Это, например, «Холоп 3», «Чебурашка 3», если он будет. Это – капля в море, но уже некое движение. Нужно растащить крупные премьеры по году, чтобы они выходили равномерно. Две крупные премьеры – основная цель.
- Насколько сборы теневого проката сегодня угрожают российским релизам? Конкурируют ли они между собой?
- Последние полтора года «теневой» прокат не угрожает отечественным картинам. К примеру, в Новый год ни один кинотеатр не ставит ни один иностранный сеанс. Мы понимаем, в этот период выходит много российских картин, которые соберут больше миллиарда. Кинотеатры - не дураки, они считают свою выгоду и понимают, что сегодня от легального контента могут заработать в десять раз больше. Когда идет российский контент, не надо заставлять кинотеатры ставить его. Однако в периоды, когда нет сильного потока российского контента, кинотеатры пытаются поставить все, что можно. Сегодня подсчитать сборы «теневого» проката сложно, существующие подсчеты в большинстве своем не соответствуют действительности. За два года эффективность «теневого» проката опустилась до 10%. Если раньше иностранный фильм собрал бы миллиард рублей, то сегодня он соберет не больше 100 миллионов рублей. Такие точечные релизы не могут помешать крупным российским фильмам.
Любому российскому контенту, на который идет зритель, автоматически увеличивают сеансы и продляют время в прокате. К примеру, весной выходил «Батя 2». Ему давали максимальный потолок – 300 миллионов рублей. Кинотеатры планировали прокатывать его всего две недели не очень большим количеством сеансов. На третьей неделе картину готовились снимать с проката, однако кинолента так попала в аудиторию, что прокат растянулся чуть ли не на два месяца. Недавно выходил фильм «На деревню к дедушке». Мы, к стыду своему, давали этому фильму потолок в 100 миллионов. Все фильмы, которые тогда выходили в моменте, получили одинаковую роспись. Но комедия «На деревню дедушке» выстрелила. Мало того, что со второй недели ему увеличили роспись, еще продлили практически на месяц. Если выходит качественный российский продукт, ему не нужно государственное регулирование.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Модные приятели!»: Стилист Рогов об участии в 35-тысячном стадионнике Zivert
- Названы самые угоняемые в России модели автомобилей
- Как наши фильмы «Голливуд» одолели: Кинотеатры пожаловались на зрителей и блокбастеры
- Акунин заочно получил 14 лет колонии по делу об оправдании терроризма
- В Госдуме возмутились запретом для спортсменов выкладывать фото с флагом РФ
- Матыцин отказался считать предателями сменивших спортивное гражданство атлетов
- Второй этап Tenzor Elite Cup 2025 собрал яхтсменов из трех стран
- Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области
- Число отравившихся водой в Дагестане достигло 450 человек
- Просрочка по ипотеке в России не превышает 0,6% от общего числа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru