Количество зрителей российских фильмов за три года выросло на 143%, рассказала ранее статс-секретарь - заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. В свою очередь вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила, что в 2024 году в прокат вышло 214 российских фильмов, 84 из них созданы при поддержке Минкультуры РФ и Фонда Кино. При этом кассовые сборы отечественных фильмов составили более 36 миллиардов рублей, а количество зрителей - почти 100 миллионов человек.

Как подчеркнул Воронков, хотя сборы кинотеатров можно сопоставить с показателями 2019 года, общая посещаемость пока оставляет желать лучшего.



- О чем говорит рост числа зрителей отечественного кино на 143%?

- Раньше 60-70% зрителей ходили на голливудские фильмы. Голливудское кино закончилось, люди стали ходить на российское. Вопрос в том, выбирают ли они кино, потому что оно – российское, или потому, что освободилось 60% эфира, и стали показывать наше кино. Сам показатель 143% - хороший, но параллельно важно смотреть и на другое. Общая посещаемость в 2019 году была 220 миллионов. Посещаемость 2024 года – 127 миллионов человек, что практически в два раза меньше. Если российское кино когда-то занимало 40%, это порядка 80 миллионов зрителей, а теперь у нас 100-110 миллионов, это, конечно, рост. Но общая посещаемость на сегодняшний день остается на очень слабом уровне, лучше 2020 года, даже лучше 2023 года на 1%. Однако это 127 миллионов посещаемости. Увеличение сборов, теперь сопоставимых с показателем 2019 года, произошло только из-за вынужденного роста цен на билеты в кинотеатрах.

Возможно, надо по-другому оценивать продюсеров при выдаче субсидий. Например, по их предыдущим предложениям и заслугам. Возможно, механизм надо привести к тому, что если ты снял фильм, а он не собрал в прокате, то должен вернуть субсидию. Нужно, чтобы продюсер рисковал, чтобы ему было интересно собрать кассу в кинотеатрах, привлечь зрителя, а не просто заработать на этапе съемки.