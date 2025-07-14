Матыцин отказался считать предателями сменивших спортивное гражданство атлетов
Смена спортивного гражданства - это личное право и выбор каждого атлета. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин.
По его словам, эти спортсмены продолжают оставаться россиянами «с тем же авторитетом, с тем же признанием».
Также депутат подчеркнул, что не разделяет обвинения, которые звучат в адрес атлетов и тренеров, решивших участвовать в соревнованиях.
«Для меня всегда выглядело диким приклеивание ярлыков предателей», — заключил Матыцин.
Ранее чемпион Европы по плаванию Илья Сибирцев заявил, что сменил спортивное гражданство с российского на узбекистанское, чтобы получить возможность принять участие в Олимпийских играх в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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