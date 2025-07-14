Актриса Будина назвала «вечными» фильмы режиссера Митты
Кинорежиссёр Александр Митта – это «величайший мастер своего дела», чьи фильмы до сих пор не оценены по достоинству. Об этом сайту aif.ru заявила актриса Ольга Будина.
По её мнению, несмотря на это, работы Митты - это «вечное кино», которое «будут смотреть наши дети и наши внуки».
«Это вечное кино, заставляющее задуматься о смысле жизни, поразмышлять о человеческих отношениях, о том, что нас всех тревожит, о любви, о дружбе», – заключила Будина, сыгравшая главную роль в сериале Митты «Граница. Таёжный роман».
Ранее сын кинематографиста Евгений Митта заявил, что его отец, кинорежиссёр, сценарист и актёр Александр Митта умер 14 июля в возрасте 92 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru