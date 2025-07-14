Актриса Будина назвала «вечными» фильмы режиссера Митты

По её мнению, несмотря на это, работы Митты - это «вечное кино», которое «будут смотреть наши дети и наши внуки».

«Это вечное кино, заставляющее задуматься о смысле жизни, поразмышлять о человеческих отношениях, о том, что нас всех тревожит, о любви, о дружбе», – заключила Будина, сыгравшая главную роль в сериале Митты «Граница. Таёжный роман».

Ранее сын кинематографиста Евгений Митта заявил, что его отец, кинорежиссёр, сценарист и актёр Александр Митта умер 14 июля в возрасте 92 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

