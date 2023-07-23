Рогов: новая фаза наступления ВСУ начнется в конце июля

Он отметил, что Украина продолжает сосредотачивать резервы на линии фронта. По его словам, ВСУ также занимаются разминированием.

Рогов не исключил, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС.

По информации газеты The Wall Street Journal, контрнаступление ВСУ не оправдало ожидания западных стран, передает «Радиоточка НСН».

