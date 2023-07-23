Рогов: новая фаза наступления ВСУ начнется в конце июля
23 июля 202317:11
Украинская армия начнет новый этап наступления в конце июля, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что Украина продолжает сосредотачивать резервы на линии фронта. По его словам, ВСУ также занимаются разминированием.
Рогов не исключил, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС.
По информации газеты The Wall Street Journal, контрнаступление ВСУ не оправдало ожидания западных стран, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru