Рогов: новая фаза наступления ВСУ начнется в конце июля

Украинская армия начнет новый этап наступления в конце июля, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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Он отметил, что Украина продолжает сосредотачивать резервы на линии фронта. По его словам, ВСУ также занимаются разминированием.

Рогов не исключил, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС.

По информации газеты The Wall Street Journal, контрнаступление ВСУ не оправдало ожидания западных стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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