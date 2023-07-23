Господство России в воздухе. Раскрыт секрет провала контрнаступления Украины
Пока Россия господствует в воздухе, у контрнаступления ВСУ, которое испытывает дефицит свежих военных идей, нет шанса на успех, отмечают военные эксперты.
Украинская армия стала проявлять на поле боя новую тактику против российских военных, сообщил Responsible Statecraft полковник США в отставке Дэниел Дэвис.По его словам, однако, это не только не поможет победить, но и приведет к падению основных городов, таких как Одесса.
Дэвис отметил, что начало переговоров с Москвой остается наилучшим решением, чтобы сохранить оставшиеся территории и свободу Украины.
Активные бои идут и на Запорожье, на этом направлении ВСУ предпринимают попытки прорвать российскую оборону, но безуспешно. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что командование ВСУ бросает пехоту в атаку через минные поля, расчищая путь для тяжелой военной иностранной техники.
«В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники. Людей никто не жалеет. Их просто кидают на убой, чтобы они в прямом смысле своими телами разминировали поля», - сказал он РИА Новости.
Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что Украине явно не хватает импортных танков.
«Все танкоопасные участки на угрожаемых направлениях российская армия уже давно заминировала в несколько рядов. В условиях нехватки инженерной техники, противник вынужден наступать через минные поля узкими колоннами, выстроившись в хвосте инженерной техники. Стоит ли говорить, что в таком построении он становится легкой добычей для артиллерии и авиации?» – комментирует российскую тактику военкор.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН объяснил, почему у ВСУ не получается добиться результатов ни на одном направлении.
По его словам, у ВСУ нет шансов провести успешное контрнаступление из-за господства России в воздухе и огневого превосходства, а также из-за более качественной боевой выучки российской армии.
«У ВСУ в принципе нет перспектив на успех, потому что у России господство в воздухе и значительное огневое превосходство перед Украиной», - сказал он.
Замначальника Росгвардии по Донецкой народной республики Александр Ходаковский считает, что украинские власти убедились «в малоэффективности и малоэффектности своего ползучего наступления» и испытывают дефицит новых военных идей. Об этом он заявил в своем Telegram-канале накануне.
«Противник испытывает дефицит свежих идей... Разведка отмечает всё больше направлений, где противник переходит к ожиданию наших наступательных действий, проводя работы по укреплению обороноспособности и повышению живучести своих подразделений на передней линии. Наблюдается нехватка боеприпасов, падение мотивированности военнослужащих ВСУ, но резервы, тем не менее, противник имеет ещё достаточные для того, чтобы не мы не расслаблялись. Понимая, что потенциал тает, противник ищет способы его наиболее звучного применения», – считает он.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается возможного диалога Соединенных Штатов и России. Может получиться так, что Зеленский не добился никаких ранее поставленных целей, а сотни тысяч украинских военных погибли напрасно, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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