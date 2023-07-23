Господство России в воздухе. Раскрыт секрет провала контрнаступления Украины

Дэвис отметил, что начало переговоров с Москвой остается наилучшим решением, чтобы сохранить оставшиеся территории и свободу Украины.

Активные бои идут и на Запорожье, на этом направлении ВСУ предпринимают попытки прорвать российскую оборону, но безуспешно. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что командование ВСУ бросает пехоту в атаку через минные поля, расчищая путь для тяжелой военной иностранной техники.

«В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники. Людей никто не жалеет. Их просто кидают на убой, чтобы они в прямом смысле своими телами разминировали поля», - сказал он РИА Новости.