Рогов назвал поездку Зеленского в Запорожскую область «самозванщиной»

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал приезд президента Владимира Зеленского на подконтрольную украинским властям часть региона.

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Визит Зеленского Рогов назвал «самозванщиной» и «самопиаром на смертях украинцев». Никто из местных жителей президента не звал, сказал представитель администрации в беседе с РИА Новости.

Рогов заявил, что в регионе Зеленского ненавидят и воспринимают как врага. Поэтому украинский лидер окружил себя многочисленной охраной, объяснил он.

Зеленский посетил Запорожскую область в понедельник, 27 марта. Он побывал на передовых позициях ВСУ.

Украина сосредоточила на Запорожском направлении 75 тысяч солдат, сообщил ранее Рогов. По его словам, российская армия отбила попытку наступления ВСУ 23 марта, передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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