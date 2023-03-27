Рогов назвал поездку Зеленского в Запорожскую область «самозванщиной»
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал приезд президента Владимира Зеленского на подконтрольную украинским властям часть региона.
Визит Зеленского Рогов назвал «самозванщиной» и «самопиаром на смертях украинцев». Никто из местных жителей президента не звал, сказал представитель администрации в беседе с РИА Новости.
Рогов заявил, что в регионе Зеленского ненавидят и воспринимают как врага. Поэтому украинский лидер окружил себя многочисленной охраной, объяснил он.
Зеленский посетил Запорожскую область в понедельник, 27 марта. Он побывал на передовых позициях ВСУ.
Украина сосредоточила на Запорожском направлении 75 тысяч солдат, сообщил ранее Рогов. По его словам, российская армия отбила попытку наступления ВСУ 23 марта, передает НСН.
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