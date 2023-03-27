Рогов назвал поездку Зеленского в Запорожскую область «самозванщиной»

Визит Зеленского Рогов назвал «самозванщиной» и «самопиаром на смертях украинцев». Никто из местных жителей президента не звал, сказал представитель администрации в беседе с РИА Новости.

Рогов заявил, что в регионе Зеленского ненавидят и воспринимают как врага. Поэтому украинский лидер окружил себя многочисленной охраной, объяснил он.

Зеленский посетил Запорожскую область в понедельник, 27 марта. Он побывал на передовых позициях ВСУ.

Украина сосредоточила на Запорожском направлении 75 тысяч солдат, сообщил ранее Рогов. По его словам, российская армия отбила попытку наступления ВСУ 23 марта, передает НСН.

