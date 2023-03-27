Замглавы обороны Украины призвала не спрашивать о планируемом контрнаступлении

Она отметила, что не следует публично обсуждать военные планы украинской армии. Также Маляр напомнила, что стратегические военные планы имеют право обнародовать только Верховный Главнокомандующий, министр обороны и главнокомандующий.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

