Замглавы обороны Украины призвала не спрашивать о планируемом контрнаступлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале попросила журналистов и блогеров не поднимать тему о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Она отметила, что не следует публично обсуждать военные планы украинской армии. Также Маляр напомнила, что стратегические военные планы имеют право обнародовать только Верховный Главнокомандующий, министр обороны и главнокомандующий.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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