Замглавы обороны Украины призвала не спрашивать о планируемом контрнаступлении
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале попросила журналистов и блогеров не поднимать тему о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Она отметила, что не следует публично обсуждать военные планы украинской армии. Также Маляр напомнила, что стратегические военные планы имеют право обнародовать только Верховный Главнокомандующий, министр обороны и главнокомандующий.
Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.
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