Рогов: ликвидированы тысячи боевиков группировки «Марун»
25 августа 202303:01
Элитная группировка войск «Марун» Украины столкнулась с большими потерями личного состава, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, российские военные ликвидировали тысячи боевиков, которые имели на вооружении лучшую западную технику, в том числе танки Leopard.
Рогов ранее заявил, что подразделения украинской армии пытаются разминировать поля в районе села Работино Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru