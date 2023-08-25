Рогов: ликвидированы тысячи боевиков группировки «Марун»

Элитная группировка войск «Марун» Украины столкнулась с большими потерями личного состава, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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По его словам, российские военные ликвидировали тысячи боевиков, которые имели на вооружении лучшую западную технику, в том числе танки Leopard.

Рогов ранее заявил, что подразделения украинской армии пытаются разминировать поля в районе села Работино Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияВСУУкраина

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