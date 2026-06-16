В России назвали проблему украинских ракет «Фламинго»
Причиной проблем с надёжностью украинских ракет «Фламинго» является низкое качество крупноузловой сборки. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
По его словам, «Фламинго» - это не крылатая ракета, а «скорее ракета-дрон», собранная «из различных электронных модулей», а также «произведенного еще при СССР двигателя». И в ходе крупноузловой сборки допускаются ошибки.
Эксперт также указал, что ещё одной проблемой является спешка из-за политического давления.
«Техники-установщики боятся, что их стартовую позицию найдут и уничтожат, поэтому торопятся. Это приводит к нарушениям при старте и срывам», — заключил он.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские крылатые ракеты «Фламинго» не представляют сверхсложной цели для российских систем ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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