В России назвали проблему украинских ракет «Фламинго»

По его словам, «Фламинго» - это не крылатая ракета, а «скорее ракета-дрон», собранная «из различных электронных модулей», а также «произведенного еще при СССР двигателя». И в ходе крупноузловой сборки допускаются ошибки.

Эксперт также указал, что ещё одной проблемой является спешка из-за политического давления.

«Техники-установщики боятся, что их стартовую позицию найдут и уничтожат, поэтому торопятся. Это приводит к нарушениям при старте и срывам», — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские крылатые ракеты «Фламинго» не представляют сверхсложной цели для российских систем ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

