«Я бы предпочёл вообще не сравнивать артистов и даже не искать вторую Пугачёву. Алла Пугачёва, Примадонна — это уже имена нарицательные, закрепившиеся за ней. Поменялось время, изменились интересы, хитами становятся другие песни, но с Примадонной я бы Татьяну Буланову не сравнивал. Как‑то может приблизиться Валерия, но и она не дотягивает. Наверное, можно сравнивать артистов прошлого — Аллу Пугачёву, Иосифа Кобзона, Людмилу Зыкину — с современными исполнителями», — сказал собеседник НСН.

По мнению продюсера, имя Пугачёвой уже вписано в историю советской и российской эстрады, а ее несогласие с действиями властей и отъезд из страны в контексте творчества значения не имеют.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что Филипп Киркоров и Шаман будут хорошими кандидатами для того, чтобы представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026».

