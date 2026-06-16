Продюсер отказался искать на российской эстраде «вторую Пугачёву»
До Аллы Пугачёвой не дотягивает даже певица Валерия, однако сегодня у слушателей изменились интересы, заявил НСН Павел Рудченко.
Продюсер Павел Рудченко в беседе с НСН отказался искать на российской эстраде «вторую Пугачёву» и отнес Примадонну к «артистам прошлого».
Певица Татьяна Буланова в беседе с kp.ru призналась, что ее не привлекает звание «второй Аллы Пугачёвой». Исполнительница пояснила, что не пытается скопировать Пугачёву или любых других артистов, а хочет быть «одной Булановой».
«Я бы предпочёл вообще не сравнивать артистов и даже не искать вторую Пугачёву. Алла Пугачёва, Примадонна — это уже имена нарицательные, закрепившиеся за ней. Поменялось время, изменились интересы, хитами становятся другие песни, но с Примадонной я бы Татьяну Буланову не сравнивал. Как‑то может приблизиться Валерия, но и она не дотягивает. Наверное, можно сравнивать артистов прошлого — Аллу Пугачёву, Иосифа Кобзона, Людмилу Зыкину — с современными исполнителями», — сказал собеседник НСН.
По мнению продюсера, имя Пугачёвой уже вписано в историю советской и российской эстрады, а ее несогласие с действиями властей и отъезд из страны в контексте творчества значения не имеют.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что Филипп Киркоров и Шаман будут хорошими кандидатами для того, чтобы представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026».
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