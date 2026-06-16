МГУ снова возглавил рейтинг лучших вузов России
Список лучших вузов РФ возглавил Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова. Об этом со ссылкой на рейтинг RAEX сообщает RT.
Отмечается, что МГУ сохранил первую позицию относительно результатов 2025 года. Равно как и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, а также Московский физико-технический институт, которые, как и годом ранее, заняли второе и третье места соответственно.
В ТОП-10 также попали Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», МГИМО МИД России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Финансовый университет при Правительстве РФ.
Ранее Рособрнадзор объявил предостережения 19 высшим учебным заведениям о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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