МГУ снова возглавил рейтинг лучших вузов России

Список лучших вузов РФ возглавил Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова. Об этом со ссылкой на рейтинг RAEX сообщает RT.

Эксперт: Аферисты предлагают обучение в несуществующих зарубежных вузах

Отмечается, что МГУ сохранил первую позицию относительно результатов 2025 года. Равно как и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, а также Московский физико-технический институт, которые, как и годом ранее, заняли второе и третье места соответственно.

В ТОП-10 также попали Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», МГИМО МИД России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения 19 высшим учебным заведениям о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Высшее ОбразованиевузыРейтингМГУ

Горячие новости

Все новости

партнеры