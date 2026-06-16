МГУ снова возглавил рейтинг лучших вузов России

Отмечается, что МГУ сохранил первую позицию относительно результатов 2025 года. Равно как и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, а также Московский физико-технический институт, которые, как и годом ранее, заняли второе и третье места соответственно.

В ТОП-10 также попали Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», МГИМО МИД России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения 19 высшим учебным заведениям о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

