Не до рентабельности: Почему аграрии перестали смотреть на цены дизтоплива
Сельхозпроизводители вынуждены покупать топливо по любой цене, а рентабельность будут подсчитывать осенью, заявил НСН глава ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.
Сельхозпроизводители перестали смотреть на все растущие цены на дизельное топливо, если государство не поможет решить эту проблему, то траты лягут на плечи потребителей, заявил НСН основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.
В России растут цены на дизельное топливо, что подтверждается как котировками, так и данными с мест, заявил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич «Ведомостям». По его словам, сложная обстановка сложилась в аграрных регионах, где уборка урожая началась раньше всего, — в Центрально-Черноземном экономическом районе, включающем Воронежскую область, Поволжье и Краснодарский край. На нефтестанции «Воронеж» цена на дизтопливо с конца апреля по середину июня выросла на 42% — с 69,03 до 97,85 тысячи рублей за тонну.
«Большинство сельхозпроизводителей сегодня даже не смотрят на цену топлива. Главное, чтобы оно просто было. Рост цен на дизтопливо напрямую влияет на себестоимость продукции, также как и их рост на коммунальные услуги, запчасти… О рентабельности сегодня никто не думает – ее будем подсчитывать по осени, когда получим урожай. Даже если топливо завтра будет стоить 200 тысяч рублей за тонну, поверьте, все сельхозпроизводители будут его покупать. У нас посеяны кормовые культуры, если мы их не уберем и не заготовим, то чем мы коров будем кормить? Поэтому сегодня о себестоимости никто не задумывается», - заявил Матвеев.
Глава одного из КФХ в Ульяновской области Александр Абрамов заявил «Ведомостям», что платить около 100 тыс. руб. за тонну топлива аграрии могут только при стоимости пшеницы в районе 18 тыс. руб. за тонну. Но сейчас ее цена вдвое меньше — около 9 тыс. руб. за тонну. По мнению собеседника НСН, без помощи государства аграрии не справятся и вынуждены будут либо работать в убыток, либо повышать цены на продукцию.
«Аграрии могут решить вопрос вносить или не вносить удобрения и в каком количестве, но не проблему с топливом. Проблему можно решить только с помощью государства, потому что все топливо принадлежит вертикально интегрированным компаниям. Государство должно резко ограничить экспорт нефти, горюче-смазочных материалов и все отправлять на внутренний рынок. Должна быть охрана НПЗ от беспилотников. В противном случае рост затрат на топливо скажется на ценах сельхозпродукции для потребителей. Если вы закупали раньше тонну топлива за 60 тысяч рублей, а сейчас за 100 тысяч рублей, то эти 40 тысяч разницу ложатся в себестоимость продукции. Здесь три варианта: либо вы ничего не зарабатываете и работаете в ноль, либо работаете в убыток, либо пересматриваете цену на свою продукцию», - пояснил Матвеев.
Ранее гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко рассказал НСН, что АЗС крупных сетей никогда не будут разбавлять бензин, даже на фоне резкого роста цен, поскольку дорожат своей репутацией.
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