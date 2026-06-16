Сельхозпроизводители перестали смотреть на все растущие цены на дизельное топливо, если государство не поможет решить эту проблему, то траты лягут на плечи потребителей, заявил НСН основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

В России растут цены на дизельное топливо, что подтверждается как котировками, так и данными с мест, заявил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич «Ведомостям». По его словам, сложная обстановка сложилась в аграрных регионах, где уборка урожая началась раньше всего, — в Центрально-Черноземном экономическом районе, включающем Воронежскую область, Поволжье и Краснодарский край. На нефтестанции «Воронеж» цена на дизтопливо с конца апреля по середину июня выросла на 42% — с 69,03 до 97,85 тысячи рублей за тонну.

«Большинство сельхозпроизводителей сегодня даже не смотрят на цену топлива. Главное, чтобы оно просто было. Рост цен на дизтопливо напрямую влияет на себестоимость продукции, также как и их рост на коммунальные услуги, запчасти… О рентабельности сегодня никто не думает – ее будем подсчитывать по осени, когда получим урожай. Даже если топливо завтра будет стоить 200 тысяч рублей за тонну, поверьте, все сельхозпроизводители будут его покупать. У нас посеяны кормовые культуры, если мы их не уберем и не заготовим, то чем мы коров будем кормить? Поэтому сегодня о себестоимости никто не задумывается», - заявил Матвеев.