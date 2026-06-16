Умерла актриса Алиса Песоцкая из фильма «О чём говорят мужчины»
Российская актриса Алиса Песоцкая, которая приобрела широкую известность благодаря роли дамы с собачкой в фильме «О чём говорят мужчины», умерла в возрасте 54 лет.
Как сообщает РИА Новости, артистка скончалась ещё 3 июня, но известно об этом стало только сейчас. Причиной смерти стала онкология.
«Она скончалась от онкологии в 62-й больнице города Красногорска», — рассказали агентству в окружении актрисы.
Ранее турецкая актриса из сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем умерла на следующий день после своего 35-летия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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