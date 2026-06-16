Умерла актриса Алиса Песоцкая из фильма «О чём говорят мужчины»

Российская актриса Алиса Песоцкая, которая приобрела широкую известность благодаря роли дамы с собачкой в фильме «О чём говорят мужчины», умерла в возрасте 54 лет.

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Как сообщает РИА Новости, артистка скончалась ещё 3 июня, но известно об этом стало только сейчас. Причиной смерти стала онкология.

«Она скончалась от онкологии в 62-й больнице города Красногорска», — рассказали агентству в окружении актрисы.

Ранее турецкая актриса из сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем умерла на следующий день после своего 35-летия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"
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