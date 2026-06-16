Путин проведет на полях саммита Россия — АСЕАН десять двусторонних встреч
Десять международных двусторонних встреч планирует провести президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия-АСЕАН. Об этом сообщает РИА Новости.
Участие в мероприятии, которое состоится в Казани 17-19 июня, примут участие делегации всех одиннадцати стран-членов АСЕА. Российский лидер встретится с представителями девяти из них.
Так, запланированы встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, султаном Брунея Даруссаламом Хассаналом Болкиахом, премьерами Вьетнама и Малайзии Ле Минь Хынгом и Анваром Ибрагимом.
Кроме того, ожидаются встречи Путина с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом, премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьером Камбоджи Хун Манетом, премьером Восточного Тимора Шананой Гужмао. Также президент РФ примет главу МИД Турции Хакана Фидана.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюзу необходимо вести переговоры с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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