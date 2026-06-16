В Госдуме ответили на слова Зеленского о крайнем сроке переговоров
Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что крайний срок переговоров между Россией и Украиной должен наступить до прихода зимы, являются игрой. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
По его словам, со стороны Киева постоянно звучат «противоречивые заявления». Также парламентарий напомнил о письме Зеленского президенту РФ Владимиру Путину, которое было написано «в хамской форме».
«Когда анализируешь все эти действия, трудно поверить в искренность того, что киевский режим действительно хочет мира и действительно влияет на ситуацию самостоятельно», — заключил Чепа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский готов к серьёзному разговору об урегулировании конфликта на Украине, то он может прибыть в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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