Рогов заявил о попытках ВСУ разминировать поля в районе Работино

Подразделения украинской армии пытаются разминировать поля в районе села Работино Запорожской области, сказал в беседе с ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, подразделения ВСУ пытаются разминировать поля для удара по Работино с востока. Он уточнил, что Киев перебросил в район населенного пункта 47-ю бригаду и тактическую группу «Марун».

Рогов отметил, что в районе Работино также остается 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о перегруппировке украинских сил в районе Работино. Он заявил, что ВСУ потеряли практически все боеспособные группировки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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