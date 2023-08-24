Рогов заявил о попытках ВСУ разминировать поля в районе Работино
Подразделения украинской армии пытаются разминировать поля в районе села Работино Запорожской области, сказал в беседе с ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, подразделения ВСУ пытаются разминировать поля для удара по Работино с востока. Он уточнил, что Киев перебросил в район населенного пункта 47-ю бригаду и тактическую группу «Марун».
Рогов отметил, что в районе Работино также остается 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о перегруппировке украинских сил в районе Работино. Он заявил, что ВСУ потеряли практически все боеспособные группировки, передает «Радиоточка НСН».
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