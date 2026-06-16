Россиянам объяснили, можно ли получить компенсацию за затопленную ливнями машину

В частности, получение компенсации возможно в случае, если будет установлено, что с нагрузкой не справилась ливневая канализация или обслуживающая её организация, допустившая неисправность или вовремя не очистившая стоки от мусора.

«Если же владелец машины поставил её у себя, на частной территории... и не позаботился о водоотведении, тогда ответственность полностью лежит на нём», — указал эксперт.

Славнов добавил, что прежде чем обращаться с претензией, автовладельцу следует выяснить причину потопа, а затем установить виновного. И только после этого начинать процедуру взыскания.

Ранее руководитель сервиса E.N. Cars Иван Осмоловский рассказал, что восстановлению подлежат около 90% утопленных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

