Россиянам объяснили, можно ли получить компенсацию за затопленную ливнями машину
Возможность взыскать ущерб за затопленный ливнями автомобиль напрямую зависит от причины затопления. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.
В частности, получение компенсации возможно в случае, если будет установлено, что с нагрузкой не справилась ливневая канализация или обслуживающая её организация, допустившая неисправность или вовремя не очистившая стоки от мусора.
«Если же владелец машины поставил её у себя, на частной территории... и не позаботился о водоотведении, тогда ответственность полностью лежит на нём», — указал эксперт.
Славнов добавил, что прежде чем обращаться с претензией, автовладельцу следует выяснить причину потопа, а затем установить виновного. И только после этого начинать процедуру взыскания.
Ранее руководитель сервиса E.N. Cars Иван Осмоловский рассказал, что восстановлению подлежат около 90% утопленных автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Осужденный по делу Шурыгиной опроверг готовность стать ее адвокатом
- В Туле студент поджег два банка по указке телефонных мошенников
- В Госдуме ответили на слова Зеленского о крайнем сроке переговоров
- Россиянам объяснили, можно ли получить компенсацию за затопленную ливнями машину
- В России назвали проблему украинских ракет «Фламинго»
- Умерла актриса Алиса Песоцкая из фильма «О чём говорят мужчины»
- Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи в США с Зеленским
- Продюсер отказался искать на российской эстраде «вторую Пугачёву»
- Путин проведет на полях саммита Россия — АСЕАН десять двусторонних встреч
- Не до рентабельности: Почему аграрии перестали смотреть на цены дизтоплива