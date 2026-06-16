Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи в США с Зеленским

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали возможность организации встречи в Соединённых Штатах с лидером Украинв Владимиром Зеленским. Как пишет RT, об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он также отметил, что к Москве «с такими предложениями никто ещё не обращался».

«По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом. Но не более», - заключил Ушаков.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что закончить конфликт на Украине без личной встречи Путина с Зеленским в нынешней ситуации невозможно.

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков

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