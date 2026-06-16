Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи в США с Зеленским

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он также отметил, что к Москве «с такими предложениями никто ещё не обращался».

«По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом. Но не более», - заключил Ушаков.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что закончить конфликт на Украине без личной встречи Путина с Зеленским в нынешней ситуации невозможно.

