Рогов: Командование ВСУ запрещает забирать тела солдат с поля боя

Командование украинских войск запрещает забирать тела солдат с поля боя, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, поля сражения «буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает».

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Он также отметил, что ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Глава пророссийского движения подчеркнул, что силы РФ наносят массированные удары по подходящим в Работино группам ВСУ, не допуская захвата села и прорыва линии обороны, противник несет «просто колоссальные» потери.

Накануне в Минобороны сообщили, что армия России улучшила свое тактическое положение у Работина и Вербового, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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