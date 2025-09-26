ВС России освободили Юнаковку Сумской области
26 сентября 202512:39
Армия России освободила село Юнаковка в Сумской области, заявили в Минобороны.
«В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области», - отметили в ведомстве.
В результате российские военные взяли населенный пункт под свой контроль.
Ранее армия РФ освободила Переездное в Донецкой Народной Республике, пишет «Свободная пресса».
