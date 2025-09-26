Представители США разрушали экономику РФ годами, но теперь они не знают, что предпринимает правительство для ее стабилизации, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в беседе с НСН.



Российская экономика находится в плохом состоянии из-за конфликта на Украине - «она катится к черту», заявил президент США Дональд Трамп журналистам после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Арефьев подтвердил, что американцы знают о ситуации в России, но далеко не всё: никакой трагедии в экономике нет, хотя есть трудности.