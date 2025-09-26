Коммунисты ответили Трампу, куда «катится» экономика России
Американцы много знают об экономике РФ, но не в курсе, что предпринимает российское правительство, заявил НСН Николай Арефьев.
Представители США разрушали экономику РФ годами, но теперь они не знают, что предпринимает правительство для ее стабилизации, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в беседе с НСН.
Российская экономика находится в плохом состоянии из-за конфликта на Украине - «она катится к черту», заявил президент США Дональд Трамп журналистам после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Арефьев подтвердил, что американцы знают о ситуации в России, но далеко не всё: никакой трагедии в экономике нет, хотя есть трудности.
«Американцы про нашу экономику знают больше, чем мы, потому что они ее разрушали. Их эмиссары наводили порядки с приватизацией. Еще экс-президент США Барак Обама сказал, что они разбомбили экономику России в пух и прах. Они прекрасно знают состояние нашей экономики, но не знают, что мы делаем. Экономика не в трагическом положении, но в трудном. Мы уже устали правительству долбить одно и то же, что надо переходить на мобилизационные рельсы. Ею (экономикой. - Прим. НСН) пора управлять не руками предпринимателей, а руками правительства, если мы хотим побороть кризисное состояние», — указал он.
Арефьев добавил, что главная проблема прямо сейчас — скрытая часть российской экономики.
«У нас теневая экономика, которая не платит налогов, составляет 20% ВВП. Такие данные привел институт Проханова. Это потери в 8 триллионов рублей. Это не старушки-самогонщицы скрывают доходы, а олигархи. За первое полугодие 146 человек получили 25 миллиардов долларов прибыли, а еще 2 триллиона рублей находятся в офшорах. Так возьмите у них деньги, если в бюджете нет 5 триллионов. Во Франции подоходный налог 60%, а у нас СВО, можно и 100% налог ввести. Никто от этого не умрет», — подчеркнул он.
Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в разговоре с НСН призвал россиян не бояться повышения налогов.
