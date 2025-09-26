Рядом с Землей пролетел астероид диаметром два метра
Астероид диаметром 2 метра пролетел рядом с Землей на расстоянии, на котором находятся навигационные спутники GLONASS и GPS. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Небольшой астероид 2025 SU4... пролетел 24 сентября (в среду) совсем рядом с планетой, пройдя в 11.30 утра по московскому времени», - отметили в учреждении.
Лаборатория уточнила, что расстояние полета составило чуть более 20 тысяч километров. Астероид впервые обнаружили менее чем за сутки до сближения, он не представлял угрозы для планеты. Однако камень стал доказательством высокой плотности малых небесных тел во внутренней солнечной системе, которые могут внезапно появиться в окрестностях Земли.
Ранее астроном Натан Эйсмонт предупредил, что планете угрожают порядка пяти тысяч астероидов, пишет 360.ru.
