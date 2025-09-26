Нижегородская мэрия не подтвердила сообщения о проведении обысков
Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила сведения о проведении обысков. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Информацию о проведении обысков в администрации... не подтверждаем», - указала пресс-служба.
Ранее СМИ сообщили, что в городской администрации прошли обыски после задержания бывшего заммэра Ильи Штокмана, подозреваемого в получении взятки. Чиновник работал в мэрии Нижнего Новгорода с 2020 года, в 2022-м ушел добровольцем на специальную военную операцию, а позднее вернулся на госслужбу. Штокман покинул должность заммэра в августе текущего года.
