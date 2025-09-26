Российская туристка погибла в результате наезда катера в Турции

Россиянка погибла в Турции в результате наезда катера. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Анталье, передает РИА Новости.

Отмечается, что ЧП произошло в Кемере 25 сентября. При наезде катера туристка получила несовместимые с жизнью травмы. Турецкие правоохранительные органы задержали водителя судна, проводится расследование.

«Генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкой стороной, туроператором, родственниками россиянки и окажет необходимое консульское содействие, в т.ч. в оформлении документов, необходимых для отправки тела... на родину», - подчеркнули дипломаты.

Ранее российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Аланье, пишет «Свободная пресса». По данным генконсульства, в больницы попали 13 россиян.

