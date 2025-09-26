Путин и Лукашенко встретились в Кремле

Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле для переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

Как ожидается, политики обсудят актуальные вопросы развития отношений двух стран, обстановку в регионе и ситуацию в мире.

Ранее сам Лукашенко сообщил, что планирует поговорить с Путиным о строительстве второй белорусской атомной электростанции и передать российскому лидеру «все весточки», в том числе от США.

В сентябре президент Белоруссии встретился в Минске с представителем президента США Дональда Трампа Джо Коулом, напоминает «Свободная пресса».

