Путин и Лукашенко встретились в Кремле
Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле для переговоров. Об этом пишет РИА Новости.
Как ожидается, политики обсудят актуальные вопросы развития отношений двух стран, обстановку в регионе и ситуацию в мире.
Ранее сам Лукашенко сообщил, что планирует поговорить с Путиным о строительстве второй белорусской атомной электростанции и передать российскому лидеру «все весточки», в том числе от США.
В сентябре президент Белоруссии встретился в Минске с представителем президента США Дональда Трампа Джо Коулом, напоминает «Свободная пресса».
