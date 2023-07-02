СМИ: США нарушают конституцию, вмешиваясь в украинский конфликт

Вмешиваясь в конфликт вокруг Украины, американский лидер Джо Байден нарушает конституцию Соединенных Штатов, сообщает The Washington Times.

Харьков и Сумы. Названы новые цели русского наступления на Украине

По данным издания, Конгресс не мог на законных основаниях объявить войну России, поскольку для этого нет повода с военной точки зрения. Отмечается, что Москва не представляет угрозы для американской национальной безопасности.

По конституции только Конгресс может объявить войну, чего не было. Также он не давал разрешения направлять для участия в конфликте американских солдат. При этом Байден отправляет на Украину и войска.

Ранее конгрессвумен Грин предложила запретить финансирование Украины до завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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