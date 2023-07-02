По данным издания, Конгресс не мог на законных основаниях объявить войну России, поскольку для этого нет повода с военной точки зрения. Отмечается, что Москва не представляет угрозы для американской национальной безопасности.

По конституции только Конгресс может объявить войну, чего не было. Также он не давал разрешения направлять для участия в конфликте американских солдат. При этом Байден отправляет на Украину и войска.

Ранее конгрессвумен Грин предложила запретить финансирование Украины до завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

