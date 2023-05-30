Рогов: Информация о взрыве в Мелитополе не подтвердилась
30 мая 202300:17
Информация о взрыве в городе Мелитополе Запорожской области не подтвердилась, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, вечером был слышен похожий на взрыв звук. Однако прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт не подтверждаются. Кроме того отмечается, что никто в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами также не поступал.
Ранее Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. Он пообещал сообщить подробности позже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru