Рогов: Информация о взрыве в Мелитополе не подтвердилась

По его словам, вечером был слышен похожий на взрыв звук. Однако прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт не подтверждаются. Кроме того отмечается, что никто в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами также не поступал.

Ранее Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. Он пообещал сообщить подробности позже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

