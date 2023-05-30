Рогов: Информация о взрыве в Мелитополе не подтвердилась

Информация о взрыве в городе Мелитополе Запорожской области не подтвердилась, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, вечером был слышен похожий на взрыв звук. Однако прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт не подтверждаются. Кроме того отмечается, что никто в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами также не поступал.

Ранее Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. Он пообещал сообщить подробности позже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраина

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