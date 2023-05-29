Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
29 мая 202321:47
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области.
Взрыв прозвучал около 21:18 по московскому времени. Рогов пообещал сообщить подробности позже.
В Запорожской области ранее пресекли попытку проникновения украинских диверсантов. Противник ликвидирован.
В Мелитополе 26 мая временно пропали интернет и ТВ-сигнал, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru