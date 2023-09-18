Рогов: элитные войска ВСУ в Запорожской области попросили вывести их с передовой

Элитные подразделения ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта выдохлись и просят командование вывести их с передовой для отдыха и пополнения, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов».

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Так, например, бригаде «Магура» велели дойти до Крыма и пройти там парадом победы, но в реальности бойцы этого подразделения гибнут под селом Работино в Запорожской области, так и не сумев прорвать первую линию обороны ВС РФ, говорит Рогов.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия в боях в районе села Работино в Запорожской области уничтожает последние резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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