РФ сформировала коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины

По его словам, суда будут выходить из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск). Коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы три мили.

Отмечается, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов и следования до района сбора несет Украина.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов. Это стало возможно после разминирования гавани российскими сапёрами.

