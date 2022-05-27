РФ сформировала коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины

Россией сформирован гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из украинских черноморских портов, сообщают «Известия» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

В РФ заявили о готовности предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов

По его словам, суда будут выходить из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск). Коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы три мили.

Отмечается, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов и следования до района сбора несет Украина.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов. Это стало возможно после разминирования гавани российскими сапёрами.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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