В РФ заявили о готовности предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия готова к диалогу для решения проблем с продовольствием, сообщает РИА Новости.

СМИ: Трасс поддержала отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы

По его словам, Москва готова организовать гуманитарные коридоры для вывоза по морю украинского зерна, но для этого Киев должен обеспечить разминирование портов.

«Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений... Требуется разминирование со стороны Украины всех портов, где стоят корабли», - подчеркнул он.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что Лондон не планирует размещать военные корабли в Чёрном море для разблокировки поставок украинского зерна, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:РоссияЗерноУкраинаМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры