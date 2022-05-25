В РФ заявили о готовности предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия готова к диалогу для решения проблем с продовольствием, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва готова организовать гуманитарные коридоры для вывоза по морю украинского зерна, но для этого Киев должен обеспечить разминирование портов.
«Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений... Требуется разминирование со стороны Украины всех портов, где стоят корабли», - подчеркнул он.
Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что Лондон не планирует размещать военные корабли в Чёрном море для разблокировки поставок украинского зерна, сообщает RT.
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