Захарова заявила о выходе пяти иностранных судов из порта Мариуполя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, сообщает ТАСС.

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По её словам, это стало возможно после разминирования гавани российскими сапёрами.

«Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный... представителями националистических батальонов, украинский пограничный сторожевой корабль... пять иностранных судов смогли выйти в море», - подчеркнула она.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиМариупольМинированиеМария Захарова
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