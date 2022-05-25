Захарова заявила о выходе пяти иностранных судов из порта Мариуполя
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, сообщает ТАСС.
По её словам, это стало возможно после разминирования гавани российскими сапёрами.
«Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный... представителями националистических батальонов, украинский пограничный сторожевой корабль... пять иностранных судов смогли выйти в море», - подчеркнула она.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, сообщает RT.
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