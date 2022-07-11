Резников: Зеленский поручил отбить юг Украины

Украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины, сообщает издание The Times со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

Рада назначила Резникова министром обороны Украины

«Украина собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг Украины», – заявил глава Минобороны.

Он отметил, что «отвоевать оккупированные районы юга» приказал лично президент Украины Владимир Зеленский, однако ВСУ планируют «отвоевывать» исключительно стратегически важные территории.

Ранее Резников заявил о получении оружия, которое «меняет картину боя». Речь идет 155-миллиметровых орудиях натовского образца.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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