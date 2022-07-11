Резников: Зеленский поручил отбить юг Украины
Украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины, сообщает издание The Times со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
«Украина собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг Украины», – заявил глава Минобороны.
Он отметил, что «отвоевать оккупированные районы юга» приказал лично президент Украины Владимир Зеленский, однако ВСУ планируют «отвоевывать» исключительно стратегически важные территории.
Ранее Резников заявил о получении оружия, которое «меняет картину боя». Речь идет 155-миллиметровых орудиях натовского образца.
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