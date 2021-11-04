Рада назначила Резникова министром обороны Украины

Верховная рада назначила министром обороны Украины бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Рада отправила в отставку сразу пять членов правительства Украины

По данным телеканала «112», кандидатуру Резникова поддержали 273 депутата.

«Назначить Резникова Алексея Юрьевича министром обороны Украины», — говорится во внесенном президентом Украины Владимиром Зеленским постановлении.

Предыдущий глава Минобороны Андрей Таран подал в Раду заявление об отставке 2 ноября, напоминает RT. Днем позже парламент принял отставку министра.


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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:МинобороныНазначениеВерховная РадаУкраина
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