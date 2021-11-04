Рада назначила Резникова министром обороны Украины
Верховная рада назначила министром обороны Украины бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.
По данным телеканала «112», кандидатуру Резникова поддержали 273 депутата.
«Назначить Резникова Алексея Юрьевича министром обороны Украины», — говорится во внесенном президентом Украины Владимиром Зеленским постановлении.
Предыдущий глава Минобороны Андрей Таран подал в Раду заявление об отставке 2 ноября, напоминает RT. Днем позже парламент принял отставку министра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 217 / сут.
Умерли
243 тыс.+1 195 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+31 928 / сут.
- Рада назначила Резникова министром обороны Украины
- Новый проект Конституции Белоруссии представили Лукашенко
- Ученые сообщили о мощной магнитной буре
- Экс-генсек НАТО: Путин задумывался о вступлении России в альянс
- Человек и государство. Эксперты назвали причины катастрофы Ан-12
- Австралийские ученые назвали неожиданный фактор тяжелого течения COVID-19
- ФСБ обнародовала архивы о расследовании зверств нацистов в Крыму
- В России подтвердили еще 1195 смертей от COVID-19 за сутки
- В Хабаровском крае среди привитых от COVID-19 разыграют три тонны угля
- Антипрививочная ответственность. Медиками займутся прокуратура и СК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru