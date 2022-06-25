Глава Минобороны Украины заявил о получении оружия, меняющего картину боя

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о получении оружия, которое «меняет картину боя». Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет 155-миллиметровых орудиях натовского образца. По словам министра, за последние полтора месяца Украина получила около 200 единиц.

Резников назвал эти орудия более точными и эффективными. Как пишет агенство, в последнее время ВСУ использует артиллерию калибра 155 мм.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



