Reuters: Украина грозится чаще атаковать дронами Россию и Крым
16 сентября 202316:33
Украина грозится чаще атаковать беспилотниками территорию России, в том числе Крым, пишет Reuters.
По данным издания, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отвечая на вопрос о недавних взрывах в Крыму, анонсировал увеличение атак по российским военным объектам.
По его словам, сейчас тестируют системы искусственного интеллекта, которые смогут самостоятельно выявлять цели.
Между тем президент Польши Анджей Дуда назвал вступление Украины в НАТО отдаленным вопросом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru