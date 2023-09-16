Reuters: Украина грозится чаще атаковать дронами Россию и Крым

Украина грозится чаще атаковать беспилотниками территорию России, в том числе Крым, пишет Reuters.

Бои за Работино. Украина и Россия сражаются за перспективы СВО

По данным издания, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отвечая на вопрос о недавних взрывах в Крыму, анонсировал увеличение атак по российским военным объектам.

По его словам, сейчас тестируют системы искусственного интеллекта, которые смогут самостоятельно выявлять цели.

Между тем президент Польши Анджей Дуда назвал вступление Украины в НАТО отдаленным вопросом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияУкраинаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры