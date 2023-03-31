Reuters: МВФ одобрил Киеву кредит на рекордную сумму
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новую кредитную программу для Украины. Об этом сообщает Reuters.
МВФ выделит Киеву кредит на рекордную сумму - $15,6 миллиарда. Срок займа составит 48 месяцев.
Деньги пойдут на финансирование «макроэкономических мер» украинских властей. Речь идет о поддержке восстановления страны и обеспечении ценовой стабильности.
В МВФ ожидают, что займ даст стимул международным инвесторам вкладывать средства в Украину.
В администрации президента США Джо Байдена ранее заявили, что не обладают бесконечными ресурсами для поддержки Украины. В Вашингтоне есть понимание, что конфликт не может длиться вечно, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru