Reuters: МВФ одобрил Киеву кредит на рекордную сумму

МВФ выделит Киеву кредит на рекордную сумму - $15,6 миллиарда. Срок займа составит 48 месяцев.

Деньги пойдут на финансирование «макроэкономических мер» украинских властей. Речь идет о поддержке восстановления страны и обеспечении ценовой стабильности.

В МВФ ожидают, что займ даст стимул международным инвесторам вкладывать средства в Украину.

В администрации президента США Джо Байдена ранее заявили, что не обладают бесконечными ресурсами для поддержки Украины. В Вашингтоне есть понимание, что конфликт не может длиться вечно, передает НСН.

